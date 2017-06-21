Ankara, kentsel dönüşüm projelerinde Türkiye’ye örnek...

YENİ AKİT / ANKARA - Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın kentsel dönüşüm projelerinde öncü olduğunu ve Türkiye’ye örnek çalışmalara imza attığını belirterek, “Bugüne kadar yürüttüğümüz 5 büyük proje kapsamında, 16 milyon 680 bin metrekarelik alanda, 20 binin üstünde gecekondu yıktık” dedi.

“PROJELERİMİZDEN VATANDAŞLARIMIZ MEMNUN”

Başkan Gökçek, Ankara’da uyguladıkları kentsel dönüşüm projelerinin, hem Türkiye'ye hem dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Ankara'nın dört bir tarafında yürüttüğümüz projeIerden, vatandaşlarımız da son derece memnun. Tamamlayarak teslim ettiğimiz modern konutlarında sağlıklı ve mutlu bir hayat sürüyorlar. Bugüne kadar yürüttüğümüz 5 büyük proje kapsamında, 16 milyon 680 bin metrekarelik alanda, 20 binin üstünde gecekondu yıktık, binlerce konutu da teslim ettik” dedi.

DİKMEN VADİSİ PROJESİ, TÜRKİYE'YE ÖRNEK...

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkentte yapımı gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinde yapılan uygulamalar şöyle: Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Türkiye’nin ilk kentsel dönüşüm projesi olma özelliğine sahip Dikmen Vadisi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi’, dünyaya örnek bir uygulama oldu. 90’lı yıllarda başlatılan ve lağım sularının karıştığı deresinde çocukların oyun oynadığı, çevresindeki yamaçlara yayılan gecekondularla son derece sağlıksız bir yerleşim yeri olan Dikmen Vadisi için geliştirilen dönüşüm projesi, 6 kilometrelik uzunlukta bir alanı kapsıyor ve 5 aşamalı olarak etap etap tamamlanıyor. Projenin 1, 2 ve 3. aşamaları, geçen süre içinde tamamlanırken, 4 ve 5. etaplardaki çalışmalar kapsamında bugüne kadar 1975 gecekonduyla uzlaşma sağlanarak, 1785 adedi yıkıldı. 443’üyle de uzlaşma işlemleri devam ediyor. Bu işlemlerin ardından çalışmalara başlanacak.

KUZEY ANKARA'YA TOPLAM 18 BİN KONUT YAPILACAK

TBMM’den özel yasa çıkartılarak, TOKİ ortaklığında başlatılan Kuzey Ankara Girişi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi de aldığı uluslar arası ödüllerle adından söz ettiriyor. 10 milyon metrekarelik bir alanı kapsayan projenin 1. etabında, 4 milyon metrekarelik alanda, yapım çalışmalarında sona gelindi. Büyükşehir, bölgede 5 bin 807 gecekondu yıktı.

Projede 8 bin 58 hak sahibinin konutu tamamlanarak, 2012'de, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hak sahiplerine dağıtıldı. Bu konutlarda, hak sahipleri 4 yılı aşkın süredir yaşıyor. Proje kapsamında toplam 18 bin konut yapılacak. Tapusu olmayanlar için Karacaören mevkiinde 2 bin 500 konut yapıldı, yapımında sona gelinen yaklaşık 1500 konut da satışa çıkarıldı.

YENİ MAMAK'TA 5 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Kapladığı alan ve üretilen konut sayısıyla dünyanın en büyük dönüşüm projesi olan Yeni Mamak Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi’nde bir yandan yapım çalışmaları devam ediyor, diğer yandan üretilen konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Proje, 7,5 milyon metrekarelik alan üzerinde 14 mahalleyi kapsıyor ve 11 etap halinde yürütülüyor. Zeminde 13 bin 500 gecekondunun bulunduğu bölgede Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 bin 400 gecekondu sahibiyle uzlaşma sağlanarak, 6 bin 100 gecekondunun yıkımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 4 bin konut yapılarak, hak sahiplerine teslim edildi. Son olarak 6 Nisan'da 955 konutun daha teslim edilmesiyle, bölgede teslim edilen konut sayısı 5 bine ulaştı. İnşaatı devam eden 1480 konutun daha yıl sonuna kadar yetiştirilmesi hedefleniyor.

PRESTİJ PROJE GÜNEYPARK…

Çankaya-Oran sırtlarında çalışmaları devam eden Güneypark Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi, gerek bulunduğu bölge, gerekse sunulan farklı konseptiyle prestij bir proje olarak görülüyor. Proje, İmrahor Vadisi’ne cepheli Mogan ve Eymir Gölü manzaralı 1,5 milyon metrekarelik alanı kapsıyor.

Proje kapsamında toplam 7 bin 820 modern ve lüks konutlar üretilecek. Bölgede bulunan 478 gecekondunun tamamı, projenin başladığı tarihten itibaren hak sahipleriyle yapılan sözleşmelerin ardından yıkılarak boşaltıldı. Konut karşılığı yapılan sözleşmeler kapsamında üretilen 2 bin 192 adet konuttan 1136 konutun dağıtımı yapıldı.

ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ YENİLEME ALANINDA RESTORASYON...

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin de başkenti olmak gibi ayrıcalığa sahip Başkent Ankara’da, Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Projesi kapsamında, Hacı Bayram ve civarını da içine alacak şekilde, bölgeyi, tarihi mirasına uygun olarak yeniden restore ediyor.

Ulus ve civarında, yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve kullanılması amacıyla yürütülen proje, 2 milyon metrekarelik bir alana sahip bulunuyor.

HIDIRLIKTEPE-ATIFBEY-İSMETPAŞA BÖLGESİNDE YIKIMLAR SÜRÜYOR

Başkent’in ilk yerleşim yerlerinden olan Ulus’taki Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde, tespiti yapılıp boşaltılan gecekonduların da yıkım işleri sürdürülüyor. Proje, Altındağ’da Başkent’in merkezinde 1 milyon metrekarelik alanı kapsıyor. Projeyle, kentin merkezi, gecekondular ve çarpık yapılaşmadan kurtarılacak. Ankara’nın ilk yerleşim yerlerinden biri olma özelliğine sahip olan bölge, proje kapsamında yeniden inşa edilecek. Bugüne kadar 4 binin üzerinde gecekondunun yıkıldığı proje alanında, tarihi Ankara evleri de restore edilmeye devam ediyor. 50. Yıl, Şehit Cengiz Topel, Dilekler, Türközü, Akdere, Topraklık, Çamlık Mahallesi sınırlarında kalan bölgede uygulanacak olan “50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” ise 116 hektarlık bir alanı kapsıyor. Projede 2 bin 600 gecekondu yer alıyor.