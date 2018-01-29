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"Ankara kazandı, Tahran kaybetti!"

İran Dışişleri Bakanlığı eski diplomatı Meleki’den “Zeytin Dalı” yorumu: “Afrin operasyonuyla Ankara kazandı, Tahran kaybetti!”

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:20
"Ankara kazandı, Tahran kaybetti!"

Afrin’deki terör örgütü PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı, 11’inci gününe girerken, dünyadan da operasyona yönelik değerlendirmeler devam ediyor. Operasyonun hemen akabinde Şam rejimiyle birlikte Türkiye’ye tepki gösteren İran’ın bu tutumunun sebebi ise deşifre oluyor.

İran Dışişleri Bakanlığı eski diplomatlarından Sadık Meleki, İran Diplomatik Araştırmalar Merkezi’nin sitesinde yayımlanan yazısında “Suriye’nin Afrin ilindeki çatışmaların en büyük kaybedeni İran… Ankara, Afrin harekâtını Washington ve Moskova ile koordineli bir şekilde gerçekleştirdi. Ancak İran bu dosyada hiç yer almadı. İran böylece Suriye’deki çatışmalar denkleminde en büyük kaybeden oldu” dedi.

Meleki, Suriye’deki çatışmalarda DAEŞ’e karşı üstünlük sağlayan İran’ın Afrin operasyonunuyla kayıpta olduğunu, Türkiye’nin ise Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olabileceğini belirtti.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 18:20
  1. Afrin
  2. zeytin dalı
  3. Suriyedeki Filistinliler
  4. Kore Arirang Televizyonu
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