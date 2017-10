Ankara Kasaplar Odası'ndan et fiyatları açıklaması

Yalçın Taşbaşı- Et fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hem üreticinin hem de tüketicinin yanında olacaklarını belirterek, "Allah'ın izniyle bir haftaya kadar garibanın nasıl ucuza da et yediğini hep beraber göreceğiz" dedi.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Kasaplar Odası ve Türkiye Kasaplar, Besiciler ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, et fiyatlarının düşmesini temenni ettiklerini belirterek, 'Bu üretimin artışıyla mümkün olabilecek bir şey. Üretim artarsa fiyatlarda durup dururken bir artış olmaz. Ama tabi üretim artışı sağlanana kadar da ek tedbirler alınıp uygulanırsa oda devlet politikası olan bir şey. Ama üretim tüketim dengesini kurmadan zor bu işler' dedi.