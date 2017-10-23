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Ankara Kasaplar Odası'ndan et fiyatları açıklaması

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın et fiyatları açıklamalarına ilişkin konuştu.

23 Ekim 2017 Pazartesi 10:43
Ankara Kasaplar Odası'ndan et fiyatları açıklaması

Yalçın Taşbaşı- Et fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hem üreticinin hem de tüketicinin yanında olacaklarını belirterek, "Allah'ın izniyle bir haftaya kadar garibanın nasıl ucuza da et yediğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Kasaplar Odası ve Türkiye Kasaplar, Besiciler ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, et fiyatlarının düşmesini temenni ettiklerini belirterek, 'Bu üretimin artışıyla mümkün olabilecek bir şey. Üretim artarsa fiyatlarda durup dururken bir artış olmaz. Ama tabi üretim artışı sağlanana kadar da ek tedbirler alınıp uygulanırsa oda devlet politikası olan bir şey. Ama üretim tüketim dengesini kurmadan zor bu işler' dedi.


Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 10:43
  1. Ankara Kasaplar Odası ve Türkiye Kasaplar Besiciler ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ
  2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
  3. et fiyatları
  • BurakBurak1 sa önce
    O kadar zengin bir ülkeyiz ki bir zamımız eksik.....
  • akatakat1 sa önce
    NE KADAR ZOR OLABİLİR Kİ ARKADAŞ DIŞARIDAN GETİR MALI KENDİ ET VE SÜT KURUMLARINI AÇ TÜRKİYENİN HER YERİNE HER İLÇESİNE ÇIKART ARADAN ARACILARI BAK BAKALIM NASIL DÜŞÜYOR FİYATLAR SEN MİLYONLARCA VATANDAŞI MI YOKSA ÜÇ BEŞ ARACIYI MI DÜŞÜNÜYORSUN?DÜNYANIN EN PAHALI MAZOTU,DÜNYANIN EN PAHALI ETİ VS VS VS
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