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Ankara için bir günlük izin kararı

Ankara Valiliği tarafından, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı açıklandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 18:33
Ankara için bir günlük izin kararı

Ankara Valiliği’nce aşırı sıcaklar nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkentte hava sıcaklığının pazartesi günü yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, Ankara ilimizde hava sıcaklığının, 03/07/2017 Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Sağlık Bakanlığının 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 02.07.2017 tarihinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi hükmüne göre, olağanüstü toplanarak Ankara İlindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 03 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir."

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 18:33
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