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Ankara genelinde eylem yasağı

Ankara Valiliğince, il genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda, ağustos ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve buna benzer toplu etkinliklerin yapılması yasaklandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:04
Ankara genelinde eylem yasağı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara'daki toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilen, işe geri dönme talebiyle açlık grevi yaptıkları sırada gözaltına alınan ve tutuklanan DHKP-C Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) mensubu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek, tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla, 24 saat esasına göre Ankara'nın muhtelif yerlerinde, parklarında açlık grevi, oturma eylemi düzenleneceğine yönelik istihbarat alındığı ifade edildi.

Bu tür eylemlerin, mevsim şartları da göz önünde bulundurulduğunda hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşların parkları yoğun olarak tercih etmesinden dolayı çevreye rahatsızlık verebileceğine işaret edilen açıklamada, terör örgütü DEAŞ ve benzeri örgütlerin, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem yapabileceği, böylelikle kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceğinin de değerlendirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, bu nedenle Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda, ağustos ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve buna benzer toplu etkinliklerin, İl İdaresi Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yasaklandığı belirtildi.

Belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında, fiilleriyle ilgili kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:04
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