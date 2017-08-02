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Ankara Festivali’nde Gölbaşı Belediyesi standına yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’nci düzenlenen Uluslararası Büyük Ankara Festivali’nde, Gölbaşı Belediyesi standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:07
Ankara Festivali’nde Gölbaşı Belediyesi standına yoğun ilgi

YENİ AKİT / ANKARAAtatürk Kültür Merkezi Belediyeler Caddesi’ne kurulan standa gelen misafirlere çeşitli ikramlar yapılırken, Gölbaşı Belediyesi projelerini anlatan katalog ve broşürler dağıtılıyor.

ANKARA EVİ FESTİVALE DAMGASINI VURDU
Gölbaşı Belediyesi, 7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali’nde,  Ankara Evi ile açtığı stantta konuklarını ağırlıyor. Ziyaretçiler tarafından beğeniyle gezilen ve Gölbaşı hakkında detaylı bilgi verilen Ankara evi standında, yöresel el sanatlarından olan yumurta kabuğu oyma sanatı tanıtılıyor.

BAŞKAN DURUAY, BAŞKENTLİLERLE BİR ARAYA GELİYOR
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediyesi standını ziyaret eden Başkentlilerle bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Başkan Duruay, Gölbaşı Belediyesi’nin projelerini festival alanında standa gelen ziyaretçilerle paylaştıklarını ifade ederek, “Ankara Büyükşehir Belediyemizce bu yıl 7’ncisi düzenlenen festivalde, hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerimizi vatandaşımıza tanıtma imkanımız oluyor. Herkesi standımıza bekliyoruz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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