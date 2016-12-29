Ankara dahil 17 ilde okullar bugün tatil

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Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek, "Yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü, bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Karaman

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime perşembe ve cuma günü ara verildiği bildirildi.

Karaman İl Milli Eğitim müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaman'da olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

Sultanoğlu ayrıca, toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de perşembe ve cuma günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

ÇankırıÇankırı'nın Ilgaz, Kurşunlu,Yapraklı, Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.





Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, Orta ilçesinin genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 29 Aralık Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde ise taşımalı eğitim sistemi ile mahallelerden kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara eğitime gelen öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.

Ilgaz, Kurşunlu ve Yapraklı ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti.

Eskişehir

Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir'de, kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 29 Aralık'ta bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini arttırmasıyla kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli ve hamilelere bir gün idari izin verildiği belirtilirken, "Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz genelinde kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personeller 29 Aralık'ta idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kar yağışı dolayısıyla bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek için il genelinde anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde de eğitime 29 Aralık Perşembe ara verildiği belirtildi.

Isparta

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Aksu, Yalvaç, Sütçüler, Eğirdir ilçelerindeki okullarda 29 Aralık Perşembe eğitime ara verildiğini belirtti.

Bu arada, Süleyman Demirel Üniversitesi de eğitime ara verildiğini duyurdu.

Uşak

Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 29 Aralık Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kar yağışı 29 Aralık Perşembe günü de etkili olacak.

Manisa

Manisa'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki yoğun kar yağışı dolayısıyla Demirci, Gördes, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Alaşehir ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ahmetli, Gölmarmara, Salihli, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde eğitime kısmi olarak ara verilmiş olup, kapsamı taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarıyla sınırlıdır. Soma, Kırkağaç, Köprübaşı ve Saruhanlı ilçelerinde eğitime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kütahya

Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.

Bilecik

Bilecik kent merkezi ile Bozüyük, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, Pazaryeri ve İnhisar ilçelerindeki tüm okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kamuda çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.

Öte yandan, Gölpazarı ilçesine köylerden taşımalı sistemle gelen öğrencilere de okulların tatil edildiği bildirdi.

Denizli

Denizli'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla bazı ilçeler ve bağlı mahallelerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Babadağ, Güney, Acıpayam ve Çameli ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan ilçe merkezi ve Yenice Mahallesi dışındaki okullar ile taşımalı öğrenciler, Pamukkale ilçesinde Akçapınar, Uzunpınar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardıç mahallelerindeki okullar, Çardak ilçesinde Söğüt Mahallesi ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar tatil edildi."

Bolu

Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Bolu Valiliğin yapılan açıklamada, etkili kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin 29 Aralık Perşembe izinli sayılacağı belirtildi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yozgat

Yozgat'ta, kent merkezi ve bağlı köylerde, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Bursa

Bursa'nın Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisi artıran kar yağışı nedeniyle Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki tüm okullarda, kaymakamlıklarca alınan kararla eğitime bir gün ara verildi.

Yetkililer, yoğun kar nedeniyle vatandaşları uyardı.

Konya

Konya'nın Akşehir, Ilgın, Doğanhisar, Yunak, Tuzlukçu ve Kulu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir, Ilgın, Doğanhisar, Yunak, Tuzlukçu ve Kulu ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Kırşehir

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim yapılmayacak.

Kaman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerdeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Balıkesir

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dursunbey Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yağışın etkisini artırmasından dolayı ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA