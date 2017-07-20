Ankara-Berlin arasında ipler gerildi: Almanya'dan tehdit gibi açıklama

Dışişleri Bakanlığınca, Alman vatandaşı Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanmasının ardından Alman hükümeti yetkililerinin yaptığı açıklamanın kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulanarak, "Ülkemizde yargı yetkisinin kullanılmasında, Anayasamız çerçevesinde hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı teminat altına alınmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, "18 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ile ilgili Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı ile Bakanlığımızda yapılan görüşmede konunun yargıya intikal ettiği, bağımsız Türk yargısına güvenilmesi gerektiği, Steudtner’in gözaltına alındığı ilk günden itibaren uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak konsolosluk himayesinin sağlanmasında herhangi bir eksiklik yaşanmadığı izah edilmiştir" ifadesi kullandı.

TÜRK YARGISINA MÜDAHALE

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın da Almanya Dışişleri Bakanlığına kendi talepleri üzerine izahatta bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu görüşmelerin ardından Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer ve Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan ve diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek açıklamalarda Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Ülkemizde yargı yetkisinin kullanılmasında, Anayasamız çerçevesinde hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı teminat altına alınmıştır."

Açıklamada, söz konusu açıklamalardaki ifadelerin, Türkiye'yi hedef alan farklı terör örgütü mensuplarına kucak açarak, teröristlerin adalet önüne çıkarılmasını engelleyenlerin hukuka yaklaşımlarındaki çifte standardı bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

ALMANYA'DAN CEVAP VE SEYAHAT UYARISI

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile son dönemde yaşanan krize ilişkin konuştu. Gabriel, tutuklamayı planlanmış ve iyi bir şekilde hazırlanmış bir eylem olarak yorumladı.

Gabriel, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüş birliği içinde Türkiye'ye seyahat uyarısı kararı alındığını da açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yapılan uyarıda 'Türkiye'ye ziyaret edecekler için bazı riskler' bulunduğu ifadesi yer alıyor. Gabriel, Türkiye'de gözaltına alınan ya da tutuklanan Alman vatandaşlarına Alman konsolosluğunun ulaşmasına Türkiye tarafından 'her zaman' izin verilmediğini söyledi.

EKONOMİK ÖNLEMLER

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, keyfi olarak Alman firmalarının terörle bağlantılı olduğunun gündeme getirildi ortamda, hükümet olarak Alman şirketlerinin yapacakları yatırımlara güvence vermeyeceklerini söyledi. Gabriel, bu nedenle Almanya'nın yatırım kredileri ve ekonomik yatırımların desteklenmesi konusunu gözden geçireceğini belirtti. Gabriel, Türkiyeye yönelik değerlendirilecek bir başka konunun ise AB'nin üyelik konusunda Türkiye yaptığı yardımlar olduğuna dikkat çekti. Gabriel, bu konuda önümüzdeki günlerde AB yetkilileri ve ilgili ülkelerle temaslar yapacaklarını vurguladı.

Gabriel, "Türkiye'ye çok sabrettik ancak tango için iki kişi gerekir" ifadesini kullandı.

TÜM ALMANLAR TÜRKİYE'YE SEYAHAT KONUSUNDA UYARILDI

Peter Steudtner olayının Alman vatandaşlarının Türkiyede güvende olmadıklarını bir kez daha gösterdiğine değinen Gabriel, "Biz vatandaşlarımızın güvenliğinden sorumlu olduğumuz için, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını duruma uygun hale getirmekten başka seçeneğimiz yok. Almanlara, Türkiyeye gittiklerinde başlarına neler gelebileceğini bildirmek zorundayız" dedi.

Gabriel, seyahat uyarısının duruma uygun hale getirilmesinden ne anlaşılması gerektiği sorusuna ise, "Bugüne kadar bazı kişiler konusunda uyarılar vardı. Şu anda tüm Almanlar için bu uyarı geçerli, sadece mesleki açıdan seyahat edenler için değil. Herkesin başına gelebileceği için, uyarı tüm vatandaşlar için genişletildi" dedi.

TAKAS İDDİASI YALANLANDI

Gabriel, "Alman Bild gazetesinin Deniz Yücele karşılık Almanyadan sığınma talep eden iki generalin takasının gündeme getirildiğine yönelik haberini ise yalanladı. Gabriel, Benim böyle bir takas önerisinden haberim yok. Türk meslektaşlarımdan yazılı ya da sözlü böyle bir öneri geldiğini duymadım" diye konuştu.

Gabriel, Türkiye'de gözaltına alınan ya da tutuklanan Alman vatandaşlarına Alman konsolosluğunun ulaşmasına Türkiye tarafından 'her zaman' izin verilmediğini söyledi.