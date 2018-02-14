Ankara Barosu'nda büyük çatlak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başta Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere, bazı meslek kuruluşlarının isminin başlarındaki “Türkiye” ile “Türk” ifadelerinin ve kuruluşlara üye olma zorunluluğunun kaldırılacağını açıklaması geniş kesimler tarafından destek görmüştü.

Konuyla ilgili rahatsızlık duyduklarını ifade eden azınlığa ise Ankara Barosu da eklendi.

Bu durumu desteklemediklerini ifade eden Ankara Barosu'nun yayımladığı bildiriye, başkan Hakan Canduran imza atmayınca baro içinde büyük tartışma çıktı.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan açıklamada, Baro Başkanı Canduran şöyle eleştirildi:

“Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Av. Metin Feyzioğlu, anılan açıklamalara istinaden ivedilikle baro başkanlarını toplantıya çağırarak kararlı duruşunu ve eylem planını açıklamış ve 24 Şubat’ta tüm baro başkanlarını, seçilmiş organ ve kurullarını ve tüm avukatları Ankara’ya davet etmiştir. Ne yazık ki Ankara Barosu Başkanı Sayın Av. Hakan Canduran tarihi nitelikteki bu baro başkanları toplantısına katılmadığı gibi bir haftadır herhangi bir eylem planı açıklamamış, yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya davet etmediği gibi konuyu olağan yönetim kurulu gündemine dahi getirmemiştir.

Tüm bunlar olurken; bir başka deyişle ülkenin hukuk kaleleri zapt edilmiş ve sistematik bir şekilde işlevsiz hale getirilmiş, kemikleşmiş bir OHAL yönetimi kural haline getirilmiş, adliyeleri dağıtılmış ve masumiyet karinesinin kutsallığı yok edilmeye çalışılmışken, bu hukuksuzluğa sessiz kalmak tarihin unutmayacağı hem tercih hem de bir vazgeçiştir. Şahsi ve mesleki varlığımızın demokratik bir hukuk devletinde devamı için hem vatandaş hem avukat sıfatımızla varlık savaşı vermemiz gereken bugünlerde Ankara Barosu Başkanı Sayın Hakan Canduran'ın tercihli bir sessizliğe büründüğünü görüyor ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun sekiz üyesi olarak başkanımızın girdiği bu suskunluk sarmalını reddediyoruz.

Zira üst birliğimizin, baroların ve mesleklerimizi icra ettiğimiz sistemin Cumhuriyet tarihi boyunca hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğu bugünlerde her türlü suskunluğun saldırgan bir suskunluk; var olmamızda ve mesleklerimizin devamında hukuksuzluğa pasif nitelikte bir destek olduğuna inanıyoruz. Tesis edilmeye çalışılan bu totaliter düzende kulakları sağır eden sessizliklerin, adaletsizliğin kural ve var olmanın muktedirin lütfuna bırakıldığı bir sisteme hizmet ettiğinin farkındayız.”