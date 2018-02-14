Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara Barosu'nda büyük çatlak!

Yaptıkları skandal 'Afrin' açıklamasıyla teröristleri mutlu eden TTB gibi kurumların isimlerinden Türk ibaresi çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla atılacak olan bu adım, bazı kesimleri sinirlendirmiş durumda. Ankara Barosu da bu duruma sinirlenip karşı çalışma başlattı ve bu konuda bir açıklama yayımladı. Açıklamaya katılmayan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, baro içinde tartışma konusu oldu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:36
Ankara Barosu'nda büyük çatlak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başta Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere, bazı meslek kuruluşlarının isminin başlarındaki “Türkiye” ile “Türk” ifadelerinin ve kuruluşlara üye olma zorunluluğunun kaldırılacağını açıklaması geniş kesimler tarafından destek görmüştü. 

Konuyla ilgili rahatsızlık duyduklarını ifade eden azınlığa ise Ankara Barosu da eklendi.

Bu durumu desteklemediklerini ifade eden Ankara Barosu'nun yayımladığı bildiriye, başkan Hakan Canduran imza atmayınca baro içinde büyük tartışma çıktı.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan açıklamada, Baro Başkanı Canduran şöyle eleştirildi:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Av. Metin Feyzioğlu, anılan açıklamalara istinaden ivedilikle baro başkanlarını toplantıya çağırarak kararlı duruşunu ve eylem planını açıklamış ve 24 Şubat’ta tüm baro başkanlarını, seçilmiş organ ve kurullarını ve tüm avukatları Ankara’ya davet etmiştir. Ne yazık ki Ankara Barosu Başkanı Sayın Av. Hakan Canduran tarihi nitelikteki bu baro başkanları toplantısına katılmadığı gibi bir haftadır herhangi bir eylem planı açıklamamış, yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya davet etmediği gibi konuyu olağan yönetim kurulu gündemine dahi getirmemiştir.

Tüm bunlar olurken; bir başka deyişle ülkenin hukuk kaleleri zapt edilmiş ve sistematik bir şekilde işlevsiz hale getirilmiş, kemikleşmiş bir OHAL yönetimi kural haline getirilmiş, adliyeleri dağıtılmış ve masumiyet karinesinin kutsallığı yok edilmeye çalışılmışken, bu hukuksuzluğa sessiz kalmak tarihin unutmayacağı hem tercih hem de bir vazgeçiştir. Şahsi ve mesleki varlığımızın demokratik bir hukuk devletinde devamı için hem vatandaş hem avukat sıfatımızla varlık savaşı vermemiz gereken bugünlerde Ankara Barosu Başkanı Sayın Hakan Canduran'ın tercihli bir sessizliğe büründüğünü görüyor ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun sekiz üyesi olarak başkanımızın girdiği bu suskunluk sarmalını reddediyoruz.

Zira üst birliğimizin, baroların ve mesleklerimizi icra ettiğimiz sistemin Cumhuriyet tarihi boyunca hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğu bugünlerde her türlü suskunluğun saldırgan bir suskunluk; var olmamızda ve mesleklerimizin devamında hukuksuzluğa pasif nitelikte bir destek olduğuna inanıyoruz. Tesis edilmeye çalışılan bu totaliter düzende kulakları sağır eden sessizliklerin, adaletsizliğin kural ve var olmanın muktedirin lütfuna bırakıldığı bir sisteme hizmet ettiğinin farkındayız.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:36
  1. Ankara
  2. Ankara Barosu
  3. TTB

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Valiliği'nden 'kontrollü patlama' duyurusu
    1. Ankara Valiliği'nden 'kontrollü..
    2. Türkiye'den Kardak hamlesi! Yapımına..
    3. Başbakan'dan önemli açıklamalar
    4. Şoku yaşadı! Alman Büyükelçi geldiği..
    5. Dükkanda kilitli kalan kedi şehri..
    6. İşte yılın vahşi yaşam kareleri
    7. Mehmetçiklerin hamile eşlerine anlamlı..
    8. Modifiye araçlara yeni bir boyut..
    9. Mehmetçik Afrin'deki ilerleyişine..
    10. Atatürk Havalimanı'nda kaçak kürk..
    11. Suudi Arabistan'da 100 bin kadına yeni..
    12. Bugün de onlarca terörist cesedi..
    13. Ankara Valiliği uyardı: Birazdan..
    14. Netanyahu'dan flaş 'erken seçim'..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuray..
    16. Hollanda'yı sarsan istifa! 'Putin'..
    17. Burseya Dağı patlayıcılardan..
    18. Ankara Barosu'nda çatlak! Başkan imza..
    19. Yapışık ikizler 7 saat süren..
    20. AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı