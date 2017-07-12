ANKA ilk operasyonunda 5 terörist imha etti

Askeri birliğe saldırı hazırlığında olan Bingöl Yayladere yakınlarındaki teröristlere ANKA Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L mühimmatı attı. Operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonunun ANKA-B modeli tarafından yapıldığı öğrenildi.

Toplam 200 kilogram faydalı yük taşıyabilen ANKA-B, burnunda taşıdığı kamera sistemleri ile hedefin tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirebiliyor. Kanat altında dört adet MAM-L, CİRİT ve UMTAS füzelerini taşıyabilen ANKA, atış testlerini geçtiğimiz Nisan ayında tamamlamıştı.