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Anız yangınında ağaçlar ve elektrik direkleri yandı

Adıyaman’da meydana gelen anız yangınında elektrik direkleri ile çok sayıda ağaç yanarak küle döndü.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:39
Anız yangınında ağaçlar ve elektrik direkleri yandı

Edinilen bilgiye göre, Fırlaz köyü yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını çıktı. Yangında araziler içerisinde bulunan 4 adet elektrik direği ile 200’e yakın ağaç yanarak küle döndü. Yangın sonrası olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince alevlere müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda anız yangını 3 saatlik bir çalışma sonrası söndürülebildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:39
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