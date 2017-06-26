Anız yangınında ağaçlar ve elektrik direkleri yandı
Adıyaman’da meydana gelen anız yangınında elektrik direkleri ile çok sayıda ağaç yanarak küle döndü.26 Haziran 2017 Pazartesi 15:39
Edinilen bilgiye göre, Fırlaz köyü yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını çıktı. Yangında araziler içerisinde bulunan 4 adet elektrik direği ile 200’e yakın ağaç yanarak küle döndü. Yangın sonrası olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince alevlere müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda anız yangını 3 saatlik bir çalışma sonrası söndürülebildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.