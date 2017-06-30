Anız yangını 16 köyü elektriksiz bıraktı

Şanlıurfa’da anız yakılan tarlalardan geçen çok sayıda tahta elektrik direği yanarak tahrip oldu. Geçen hafta merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yığınlı mahallesinde bulunan bir tarladan geçen enerji hattını taşıyan 2 direk anız yangını sırasında tutuşarak tamamen yandı.

Dünde Viranşehir ilçesinin Çukran ve Zok köyleri yakınında çıkan iki ayrı anız yangınında tarlalardan geçen nakil hatlarını taşıyan 5 ağaç direk yandı. Yanan direklerin devrilmesi sonucu bu hatlardan beslenen Şahinli, Çukran,Tepedüzü Seyrantepe, Gözeli, Elbeğendi, Satıcık, Yaban, Elgün, Dokuzlar, Taşyaka, Yenice, Bozca, Bakımlı, Zok ve İncirli köyleri bir süre karanlıkta kaldı.

Anız yangınları ile ilgili hukuki süreç başlatıldı

Dicle Elektrik Dağıtım, elektrik direklerinin yanarak zarar görmesi sonucunda, enerji nakil hatlarının koparak yerleşim birimlerinin elektriksiz kalmasına neden olan anız yangınları ile ilgili hukuki süreç başlattı. Enerji şirketinin avukatları, anız yangınları ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.