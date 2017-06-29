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Anız yakma toprağa zarar veriyor

Tarım alanlarında anız yakmanın maddi zararlara yol açtığını, toprakta da verim düşüklüğüne neden olduğu belirten uzmanlar, anız yakma yerine anızın toprağa karıştırılması gerektiğini bildirdi.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:49
Anız yakma toprağa zarar veriyor

Arpa ve buğday gibi ürünlerin ardından tarlada kalan otlara anız adı verilirken, anız ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. Bazı üreticilerin anızları yaktığını ve bunun tarlaya zararlı olduğunu ifade eden Ziraat Mühendisi Özkan Akgün, “Anız yakılması son derece tehlikeli ve zararlıdır. Her yıl ülkemizde yakılan anızın hava koşulları ve tedbirsizlik yüzünden büyük çapta bir yangına dönüşmesi sonucu hektarlarca orman yanmaktadır. Ayrıca, anız yakımı topraktaki organik maddeleri yok ettiği için toprağın verimini düşürür ve daha çok gübre kullanımına yol açar. Daha çok gübre kullanımı da su kaynaklarımızın kirlenmesine yol açar.Anız yakımı ile çıplak kalan toprak, su ve rüzgar erozyonuna uğrar. Toprağın verimi organik üst tabakasını kaybetmek suretiyle düşer. Anız yakımı, atmosfere karbondioksit salarak küresel ısınmaya da katkıda bulunmaktadır. Yaban hayatı açısından da anız yakmanın ciddi etkileri vardır” dedi.

Ekin biçilirken yere düşen taneciklerden evcil ve yabani hayvanların beslendiğine dikkati çeken Akgün, şöyle konuştu:

"Anız yakılırken bu tanecikler de yandıkları için, yaban hayatı bir besin kaynağını kaybetmiş ve belki de onu bekleyen kışı daha zor geçirmeye mahkum edilmiş olmaktadır. Eskiden biz de ekinden geri kalan sapları temizlemek için anız yakardık. Gerek tehlikesi gerekse verim düşüklüğüne neden olmasından dolayı artık yakma yerini sürmeyi tercih ediyoruz."

6831 Sayılı Orman Kanununa göre, ormana 4 kilometre yakınlıkta ve ayrıca iskana açık yerlerde anız ve ot örtüsü yakmanın suç teşkil ettiğini bildiren yetkililerde, vatandaşları uyardı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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