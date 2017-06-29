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Anız yakanlara 212 TL para cezası kesilecek

Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü anız yakmak isteyenleri uyararak anız yakanlar hakkında 212,20 TL para cezası kesileceğini duyurdu.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:42
Anız yakanlara 212 TL para cezası kesilecek

Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürü Sedat Akın tarafından yapılan açıklamada, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısına ciddi zararlar veren anız yangınlarının toprak veriminin de büyük oranda düşmesine sebep olduğunu söyledi. Akın, "İlimizde ciddi bir şekilde hava kirliliğine de neden olan anız yangınlarının önlenmesi amacıyla il müdürlüğümüz personellerince 7 gün,24 saat esaslı yoğun denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütülecek olup anız yakanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası kesilecektir. Bu kapsamda yasağa uymayarak anız yakan ilgililer hakkında 1 milyon 108 bin 406 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2017 yılı için de 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında her dekar için 42,44 TL idari para cezası kesilecek olup söz konusu anızın sulak alan, orman alanı veya meskun mahalde yakılması durumunda 212,20 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Bu konuda gerekli hassasiyetin tüm vatandaşlarımızca gösterilmesi önem arz etmektedir" dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:42
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