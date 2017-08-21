Anız ve fındık kabuklarını yakmayın uyarısı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, anız ve benzeri türü bitki artıklarının yakılmasının çevre ve hava kirliliğine neden olduğu ayrıca büyük yangınlara sebebiyet verebileceği belirtildi. Özellikle köylerde tarla, bağ ve bahçelerde meydana gelen anız yangınlarının giderek arttığını ifade eden İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, bu konuda şu görüşlere yer verdi: "

Anız yakılması son derece tehlikeli ve zararlıdır. Her yıl ülkemizde yakılan anızın hava koşulları ve tedbirsizlik yüzünden büyük çapta bir yangına dönüşmesi sonucu hektarlarca orman yanmaktadır. Ayrıca, anız yakımı topraktaki organik maddeleri yok ettiği için toprağın verimini düşürür ve daha çok gübre kullanımına yol açar. Daha çok gübre kullanımı da su kaynaklarımızın kirlenmesine yol açar. Anız yakımı ile çıplak kalan toprak, su ve rüzgar erozyonuna uğrar. Toprağın verimi organik üst tabakasını kaybetmek suretiyle düşer. Bu nedenlerle çiftçilerimizin anız yakmamaları gerekiyor.”