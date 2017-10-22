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Anıl atıyor, Sultanbeyli Belediyespor kazanıyor

Sultanbeyli Belediyespor Anıl Gir'in yıldızlaştığı maçta Tepecikspor'u farklı bir skorla devirmeyi başardı.

22 Ekim 2017 Pazar 13:19
Anıl atıyor, Sultanbeyli Belediyespor kazanıyor

TFF 3.Lig 3.Grup'ta şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Sultanbeyli Belediyespor galibiyet serisine devam ediyor. Sultanbeyli Belediyespor Anıl Gir'in hat trick yaptığı maçta güçlü rakibi Tepecikspor'u 6-1'lik skorla geçmeyi başardı. Sultanbeyli Belediyespor bu galibiyetle ligde 6. sırada yer alırken Tepecikspor ise 17.sırada yer aldı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 13:19
  1. anıl gir
  2. Sultanbeyli Belediyespor
  3. Tepecikspor
  4. 3.lig 3.grup
  5. tff 3.lig
  • Kemal kılıçdaroğluKemal kılıçdaroğlu18 sa önce
    Kontröllü bir gol bu
  • Deniz baykalDeniz baykal21 sa önce
    Hasta yatağımdan maçı iZledim aslan sultanbeylii
  • Önder SavÖnder Sav21 sa önce
    Aslansın anıll
  • KemalKemal21 sa önce
    Yaşa bee sultanbeyliii
  • Mustafa kemal atatürkMustafa kemal atatürk22 sa önce
    Bu sene şampiyonuzzzzzz
  • İsmetinönüİsmetinönü22 sa önce
    Şampiyonluk bizim hakkımız broooooo
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