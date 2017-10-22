Anıl atıyor, Sultanbeyli Belediyespor kazanıyor

TFF 3.Lig 3.Grup'ta şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Sultanbeyli Belediyespor galibiyet serisine devam ediyor. Sultanbeyli Belediyespor Anıl Gir'in hat trick yaptığı maçta güçlü rakibi Tepecikspor'u 6-1'lik skorla geçmeyi başardı. Sultanbeyli Belediyespor bu galibiyetle ligde 6. sırada yer alırken Tepecikspor ise 17.sırada yer aldı.