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Aniden vurdu! ABD'de acil durum ilan edildi

ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

04 Ocak 2018 Perşembe 22:26
Aniden vurdu! ABD'de acil durum ilan edildi

New York Valisi Andrew Cuomo, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eyalette acil durum ilan etti.

"Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Hava muhalefeti nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar yaşandı. New York'ta JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu.

Ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle son bir haftada 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 22:26
  1. Bomba kasırgası
  2. New York
  • Alaaddin Alaaddin 26 dk önce
    İŞTE ALLAHİNGÜCÜNÜ BÖYLE HER İSTEDİĞİNİ YAPAR BİR RÜZGAR YETER
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