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Ani saldırılar başladı...

Hey’et Tahriru’ş-Şam üyelerinin Doğu İdlib kırsalına bağlı Ebu Zuhur kasabasının batısında bulunan Azzu tepesine saldırması sonucu, rejim ordusu saflarında ölü ve yaralılar bulunmakta.

30 Ocak 2018 Salı 19:27
Ani saldırılar başladı...

Hey’et Tahiru’ş-Şam askeri komutanlarından Hattab el-Bani  yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Allah’ın lütfu ile mücahidlerimiz mücrim rejim askerlerinden 10 kişiyi öldürdü ve bir o kadarını da yaraladı.

‘Bunun yanında RPG roketi ile hedef alınması sonucu, bir adet T62 tank ve orta derece otomatik silah imha edildi. Saldırı sonrası, rejim askerlerinin telsizlerde destek isteme bağırtıları ölü ve yaralılarını çıkarma gürültüleri arasında mücahidler selametle geri çekildiler’ dedi. 

asyanınsesi 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 19:27
  1. Hattab el-Bani
  2. Hey’et Tahiru’ş-Şam
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