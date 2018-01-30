Ani saldırılar başladı...

Hey’et Tahiru’ş-Şam askeri komutanlarından Hattab el-Bani yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Allah’ın lütfu ile mücahidlerimiz mücrim rejim askerlerinden 10 kişiyi öldürdü ve bir o kadarını da yaraladı.

‘Bunun yanında RPG roketi ile hedef alınması sonucu, bir adet T62 tank ve orta derece otomatik silah imha edildi. Saldırı sonrası, rejim askerlerinin telsizlerde destek isteme bağırtıları ölü ve yaralılarını çıkarma gürültüleri arasında mücahidler selametle geri çekildiler’ dedi.

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