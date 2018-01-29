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Angelina Jolie'den BM'ye Suriye çağrısı

Hollywood yıldızı ve BM iyi iyi niyet elçisi Angelina Jolie, Güvenlik Konseyi’ni Suriye krizini çözmek için “bir yol bulmaya” çağırdı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:27
Angelina Jolie'den BM'ye Suriye çağrısı

Ürdün'deki Zaatari Kamp'ını ziyaret eden Jolie, Suriye krizi için “insani yardım uzun dönemli bir çözüm değil” dedi. “Ürdün'e geri dönmek ve savaşın sekizinci yılına girdiği bir zamanda Suriyeli mültecilerin yaşam zorluklarını ve travmanın boyutunu görmek yürek parçalayıcı” diye ekedi.

UYGULANABİLİR POLİTİK UZLAŞMA ÇAĞRISI

Jolie ayrıca, “Suriyelilerin eve dönüşlerinin koşullarını yaratmak ve ev sahibi ülkelerdeki insani acı ve zorlukları sona erdirmenin tek yolu uygulanabilir bir politik uzlaşma” dedi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) özel elçisi olan Jolie, Suriye'nin komşuları Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Irak yaklaşık 5.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor diyerek, “Onlar gerçekten de yokluk çeken mültecilerle dayanışmada dünyaya örnekler” şeklinde konuştu.

Ziyareti sırasınca ailelerle buluşan Jolie Suriye krizinin yıllardır kontrolden çıktığını UNHCR'nin mültecilerin temel ihtiyaçlarını tamamıyla gidermede bile yeterince paraya sahip olmadığını vurguladı.

UNHCR'NİN PARASI YETMİYOR

UNHCR'nin Suriye'deki savaşa yönelik geçen yıl “sadece yüzde 50 oranında gelire" sahip olduğunu 2018'in başından beri ise savaşa ayrılan bütçenin sadece yüzde 7 olduğunu ifade etti.

Jolie gazetecilere, "Bu nedenle Güvenlik Konseyi üyelerini bölgeye gelmeye, kampları ve şehirdeki mültecileri ziyaret etmeye ve nihai olarak BM'in ve uluslararası toplumun bütün güçleriyle bu sorunu çözmek için bir yol bulmaya davet ediyorum” dedi.

 

 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 15:27
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