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Angelina Jolie Suriyeli sığınmacılara ziyarette bulundu

BMMYK Özel Temsilcisi Jolie, "Buraya her geldiğimde aynı tabloyu görmem çok acı verici" ifadelerini kullandı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:33
Angelina Jolie Suriyeli sığınmacılara ziyarette bulundu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Ürdün'ün kuzeyinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı Ez-Zateri Kampı'nı ziyaret etti.

Suriyeli mültecilerin kaldığı Ez-Zateri Kampı'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Jolie, "Buraya her geldiğimde aynı tabloyu görmem çok acı verici. Uluslararası toplum, sığınmacıların acısını ve kamplarda zor şartlar altında nasıl yaşadığını görmek için buraya gelmeli." dedi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 10:33
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