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Angela Merkel'den Kuzey Kore açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, ABD ile Kuzey Kore arasındaki krizin askeri yollarla çözülemeyeceğini söyledi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:39
Angela Merkel'den Kuzey Kore açıklaması

Başbakan Merkel, Berlin'de Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Müdürü William Lacy Swing ile görüştü.

Merkel, görüşmeden sonra başbakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında, mülteci krizine ilişkin görüşlerini paylaştı. Merkel'in gündeminde Kuzey Kore ile ABD arasındaki füze restleşmesi ve artan savaş olasılığı da vardı.

ASKERİ YOLLARLA ÇÖZÜLEMEZ

Merkel, bir gazetecinin Kuzey Kore ile yaşanan krize ilişkin, olası bir savaş durumunda ABD'nin yanında yer alıp almayacağını sorması üzerine de, "Askeri bir yolun krizin çözülmesine katkı sağlamayacağına kesin olarak inanıyorum. Bu krizin askeri bir çözümle aşılabileceğine inanmıyorum. BM Güvenlik Konseyinde bugüne kadar gördüğümüz çabalarla bu kriz aşılabilir" dedi.

Merkel, Almanya'nın da ABD; Güney Kore, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkeler ile birlikte müzakereleri sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:39
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