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Angela Merkel, Saksonya eyaletinde protesto edildi!

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Merkel seçim çalışması için bulunduğu Saksonya eyaletinde protesto edildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 10:18
Angela Merkel, Saksonya eyaletinde protesto edildi!

Chemnitz kenti yakınlarındaki Annaberg-Buchholz'ta partisinin seçim mitingine katılan Merkel'i burada yaklaşık 100 kişilik grup ıslıklarla ve "defol defol" sözleriyle protesto etti.

Protestocuların aşırı sağcı popülist parti Almanya için Alternatif taraftarları olduğu belirtildi. Polisin protesto nedeniyle Merkel'i sıkı korumaya aldığı ifade edildi.

Angela Merkel, protestoların ardından yaptığı konuşmada, "Bazıları sadece bağırmayı bilir kimileri ise fark yaratmak ister" dedi.

Merkel'in katıldığı mitingde İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Eyalet Başbakanı Stanislaw Tillich de hazır bulundu.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:18
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