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Angela Merkel resti çekti! Sizinle kurmayacağız

Almanya Başbakanı Merkel, eylülde yapılacak genel seçimler sonrası aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi ve Sol Parti ile koalisyon kurmayacaklarını açıkladı.

15 Ağustos 2017 Salı 11:36
Angela Merkel resti çekti! Sizinle kurmayacağız

Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde kampanya çalışmalarını sürdüren Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Phoenix televizyonunun Forum Politik programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Merkel, Hür Demokrat Partisinin (FDP) doğal bir koalisyon partneri olup olmadığını sorusuna, ''Tabii ki doğal bir koalisyon yoktur, her parti öncelikle kendisi için çalışır. Eğer doğal bir partnerden bahsedecek olursak o da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'dir (CSU)'' dedi.

Merkel ayrıca seçim sonrası için ''Sol Parti ve Almanya için Alternatif partileriyle koalisyon kurmayacağız'' ifadesini kullandı.

Almanya'da yapılan anketlerde CDU'nun oyları yüzde 39 civarında görünürken en yakın rakibi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oyları ise yüzde 24 düzeyinde seyrediyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 11:36
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