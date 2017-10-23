Google, Android'deki açıkları bulana para ödülü verecek

Google, Android uygulamalarındaki açıkları tespit edecek araştırmacılara para ödülü vereceğini açıkladı.

Teknoloji devi Google, Android platformundaki açıkları bulmak için çareyi ödül vermekte buldu.

Google Play Security Reward Program ile popüler Android uygulamalarındaki problemleri bulan araştırmacılara para ödülü verilecek.

Daha önce Chrome, Chrome OS ve diğer ürünler için başlatılan bu proje kapsamında bugüne kadar binlerce dolar ödül dağıtıldı.

BİN DOLARA KADAR ÖDEME YAPILACAK

Google son olarak uygulamalardaki açıkları bulmak için de bu yola başvurdu.

Söz konusu proje kapsamında 3'üncü parti Android uygulamalarındaki açıkları bulan kişilere bin dolara kadar ödeme yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda Android uygulama marketi Google Play'de yer alan 4 binden fazla uygulamanın gizlice ses kaydı yaptığı ortaya çıkmıştı.