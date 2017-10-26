Android Studio 3.0 geliştiricilere sunuldu

Google tarafından Android 8.1 Oreo beta sürümünün duyurulması ile birlikte yeni özellikleriyle Android Studio 3.0 da geliştiricilere sunulmuş durumda.

Yeni sürüm bütünleşik geliştirme ortamı (IDE), daha önce Google I/O 2017geliştirici konferansında söz verildiği gibi artık Kotlin diline destek sunuyor. Şirket, Kotlin’in mevcut Android dilleri ve çalışma zamanları ile birlikte işlem görebilmesi sebebiyle etkileyici ve özlü olduğunun altını çiziyor. Hatta dilin uygulamalarda istenildiği kadar az veya çok kullanılabildiği de belirtilmekte.

Ek olarak 3.0 ile Java 8 diline de daha fazla destek geliyor. Eğer uygulamanızı telefonlar, tabletler veya giyilebilirler için geliştirmiyorsanız, artık nesnelerin interneti cihazlar için işletim sistemi Android Things desteğine de sahip olacaksınız.

Geliştiriciler projelerine bu yılın başlarında sunulan Instant Apps ekleme olanağına da kavuşuyor. Ayrıca kurulum hızının uygulamalar için geliştirildiği de notlar arasında. Sistem imajlarına Google Play Store eklenmesi sayesinde geliştiriciler uçtan uca test yapabilecekler. Bu da Google Play servislerinin Android Sanal Cihaz (AVD)’da güncel kalmasını beraberinde getirecek. Emülatörde, OpenGL ES 3.0 desteği bulabilecek.