Andreas Beck’e teklif yağıyor

Geçen sezon Siyah- Beyazlılar’da Gökhan Gönül’ün gölgesinde kalması sebebiyle mutsuz olan Andreas Beck’e, ülkesi Almanya’dan teklif üzerine teklif yağıyor.



30 yaşındaki futbolcuyla; Köln ve Hamburg’la birlikte eski kulübü Hoffenheim’ın da ilgilendiği ve bu 3 kulübün yakın zaman içerisinde Beşiktaş’ın kapısını resmen çalabileceği bildirildi.