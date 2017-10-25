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Anderson Talisca'ya zorla getirme kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmeyen Beşiktaşlı futbolcu Talisca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 13:54
Anderson Talisca'ya zorla getirme kararı

Beşiktaşlı futbolcu Taliscahakkında "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun" çerçevesinde başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmediği gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçen sezon oynanan derbi maçta yaşananlar üzerine Brezilyalı futbolcu Talisca ile Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Spor suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, soruşturma kapsamında tebliğlere rağmen ifade vermeye gelmeyen Talisca hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

Aynı soruşturma kapsamında ifade veren kaleci Volkan Demirel suçlamaları reddetmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 13:54
  1. Anderson Talisca
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Volkan Demirel
  5. Anadolu Ajansı
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