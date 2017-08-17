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Anderson Talisca'ya Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiraladığı Talisca için tarihi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:16
Anderson Talisca'ya Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da takımda kiralık olarak forma giyen oyuncuları bonservisiyle alabilmek için uğraşıyor. Geçen sezon 1+1 senelik sözleşme yapılan Anderson Talisca için bu sezon başında lisans için gerekli evrakları göndermemesi nedeniyle Benfica ile sürtüşme yaşayan siyah-beyazlılar; Portekiz ekibine sürpriz bir teklifte bulundu.

FFP bitince teklif

UEFA ile yapılan FFP anlaşması gelecek sezon biteceği için siyah-beyazlı yönetim, Portekiz ekibi Benfica'ya, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini iletti. Kara Kartallar, 31 Mayıs'ta bitecek FFP anlaşması sonrasında 15 Haziran'a kadar ödeme süresi dolmak kaydıyla 18 milyon euro'luk teklif gönderildi. Daha önce gayrı resmi olarak yapılan teklif sonrasında Anderson Talisca'nın da 'kalmak' yönünde direnç göstermesiyle Benfica'nın gardı düştü.

Jardel'i geride bırakır

Benfica'nın, Beşiktaş'tan gelen bu protokole sıcak baktığı bildirildi. Başkan Fikret Orman her fırsatta gelecek sezon Benfica'ya 'agresif' bir teklif sunacaklarını açıklıyordu. Öte yandan bu transferin gerçekleşmesi durumunda Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, bir dönem G.Saray'ın Mario Jardel için ödediği 17 milyon 500 bin euro'luk bonservis bedelini tarihe gömecek. 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:16
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