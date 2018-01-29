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Anderson Talisca'ya Dünya Kupası umudu!

Cenk Tosun'un ayrılışının ardından attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Brezilyalı Talisca için Dünya Kupası umudu doğdu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:33
Anderson Talisca'ya Dünya Kupası umudu!

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalyaspor ve Kasımpaşa’ya karşı aldığı 2-1’lik galibiyetlerle giren Beşiktaş’ta, Anderson Talisca adeta parlıyor. Cenk Tosun’un Everton’a gitmesiyle forvet hattında eksilen ve transferde de gecikmeler yaşayan Kartal’da Brezilyalı yıldız sorumluluğu üstlendi.

Antalyaspor ve Kasımpaşa filelerine atılan 4 golün tamamına imzasını koyan Talisca hem Avrupa’da hem de kendi ülkesinde yakından takip ediliyor. Çin kulüplerinin de takibinde olan ancak Avrupa’da kalmak isteyen yetenekli oyuncu için özellikle Bayern Münih maçı bekleniyor. 23 yaşındaki oyuncunun artan performansının etkisiyle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih’e karşı çıkacağı mücadeleler yakından takip edilecek. 

Avrupa’daki birçok scoutun hem Allianz Arena hem de Vodafone Park’ta yer alacak olması nedeniyle Talisca önemli bir vitrine çıkacak. Şubat ve mart aylarında Brezilya Milli Takım teknik Direktörü Tite ve yardımcıları Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa’daki tüm liglerde oynayan Brezilyalıları hem statlardan hem de televizyondan takibe alacak. Bayern Münih karşısında başarılı bir görüntü sergilemesi halinde Talisca için 2018 Dünya Kupası yolunda yeni bir fırsat çıkma ihtimali bulunuyor.

Tite’nin yardımcıları geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelerek Fenerbahçeli Giuliano’yu izleyip, sarı-lacivertli oyuncuyla bir görüşme yapmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:33
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