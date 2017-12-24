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Anderson Talisca'ya büyük onur! Devler Ligi'nde...

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2017'de en iyi çıkış yapan oyunculardan oluşan 11'inde yer aldı.

24 Aralık 2017 Pazar 16:26
Anderson Talisca'ya büyük onur! Devler Ligi'nde...

UEFA'nın internet sitesinden duyurulan 11'de, 2017 yılı içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 24 yaş ve altındaki oyunculara yer verildi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2017'de en iyi çıkış yapan 11'ine giren Talisca'nın form yakaladığı günlerde rakipler için gerçek bir tehdit olduğunun belirtildiği haberde, hücuma katkısı, isabetli şutları ve sol ayağıyla kullandığı etkili serbest vuruşlarıyla öne çıktığı ifade edildi.

Haberde, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğuna önemli katkı sağladığı vurgulanan 23 yaşındaki Talisca'nın, 13 gol attığı geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini geçirdiği belirtildi.

Yılın en iyi çıkış yapan 11'inde yer alan isimler şu şekilde:

Kaleci: Ederson Moraes (Benfica/Manchester City)

Savunma: Nelson Semedo (Benfica/Barcelona), Davinson Sanchez (Tottenham), Niklas Süle (Bayern Münih), Kieran Tierney (Celtic)

Orta saha: Harry Winks (Tottenham), Anderson Talisca (Beşiktaş), Marco Asensio (Real Madrid)

Forvet: Kylian Mbappe (Monaco/Paris Saint-Germain), Timo Werner (Leipzig), Dimitri Oberlin (Basel)

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 16:26
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