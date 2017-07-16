Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Anderson Talisca'nın cezası belli oldu

Beşiktaş yönetiminin, kampa 10 gün geç katılan Brezilyalı oyuncu Talisca'ya para cezası vereceği belirtildi.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:00
Anderson Talisca'nın cezası belli oldu

4 Temmuz’da takıma katılması gereken ancak önceki gün Türkiye’ye dönen Anderson Talisca, yeni sezonun ilk idmanına dün çıktı. Brezilyalı yıldız, ısınma çalışmaları sonrası takımdan ayrı sahada bireysel çalışma gerçekleştirdi.

50 bin euro para cezası

23 yaşındaki oyuncuya kampa geç katılmasından dolayı ceza verileceği belirtildi. Habertürk'te yer alan habere göre siyah-beyazlıyönetim, Talisca’nın geç kaldığı gün başına 5 bin euro ceza belirledi ve 10 gün sonra gelen oyuncuya 50 bin euro cezası kesti.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 14:00
  1. Beşiktaş
  2. Türkiye
  3. Sabah
  4. Brezilya
  5. Habertürk
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Altıoklar Almanya'ya kaçtı
    1. Mustafa Altıoklar Almanya'ya kaçtı
    2. Dünya şampiyonunu locaya çorapsız..
    3. Deniz Yılmaz affedildi
    4. Galatasaray taraftarının Yasin Öztekin..
    5. 31 milletvekiline kötü haber! Dosyalar..
    6. İmam vaaz verirken provokasyon yapan..
    7. 'Limon satarım, Galatasaray'a gitmem...'
    8. Türkiye'nin "Şefkat"i Gazze'ye ulaştı
    9. Darbecilerin güldüren yalanlarını..
    10. Polisi şehit eden zanlı suç makinesi..
    11. Sakarya'da otomobil takla attı: 2 kişi..
    12. Erzurum'da çarpmamak için refüje..
    13. Samsun'da korkunç manzara! İki bina..
    14. 31 milletvekiline kötü haber!
    15. Bursa’da uyuşturucu satan oğlunu..
    16. Afganistan'da Taliban 8 askeri kaçırdı
    17. Anderson Talisca'nın cezası belli oldu
    18. Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın..
    19. 15 Temmuz'un yıl dönümünde Türkiye..
    20. Külliye önünde dua eden amca!
    FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
    FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
    Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı
    Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    'Böyle darbe mi olur' diyenleri zekasıyla alt üst eden adam
    'Böyle darbe mi olur' diyenleri zekasıyla alt üst eden adam