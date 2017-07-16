Anderson Talisca'nın cezası belli oldu

4 Temmuz’da takıma katılması gereken ancak önceki gün Türkiye’ye dönen Anderson Talisca, yeni sezonun ilk idmanına dün çıktı. Brezilyalı yıldız, ısınma çalışmaları sonrası takımdan ayrı sahada bireysel çalışma gerçekleştirdi.

50 bin euro para cezası

23 yaşındaki oyuncuya kampa geç katılmasından dolayı ceza verileceği belirtildi. Habertürk'te yer alan habere göre siyah-beyazlıyönetim, Talisca’nın geç kaldığı gün başına 5 bin euro ceza belirledi ve 10 gün sonra gelen oyuncuya 50 bin euro cezası kesti.