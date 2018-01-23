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Anderson Talisca'nın ayrılığı an meselesi! Kabul etti

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca her an Çin'in yolunu tutabilir. Çin ekibi Changchun Yatai, Benfica'ya 30 milyon euroya yakın bir teklifte bulundu.

23 Ocak 2018 Salı 12:00
Anderson Talisca'nın ayrılığı an meselesi! Kabul etti

Siyah beyazlı ekibin geçen sezonun başında Benfica'dan iki yıllığına kiraladığı Talisca son dönemde Çin ekibi Changchun Yatai'nin gündeminde.

Changchun Yatai, Talisca için 30 milyon euroya yakın teklif

Diario de Noticias'ın haberine göre Çin ekibinin yöneticileri Lizbon'a gelerek Benfica ile pazarlıklara başladı. Teklifin 30 milyon euroya yakın olduğu, Brezilyalı futbolcunun da kendisine sunulan teklifi yeterli bulduğu ve kabul ettiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın şartı...

Fakat gazete transferin önündeki en büyük engelin Beşiktaş olduğunu yazdı. Takımın önemli isimlerinden biri olan Cenk Tosun'un Everton'a satıldığının altı çizilirken siyah beyazlı ekibin bir başka önemli yıldızı kaybetmeyi göze alamayacağı vurgulandı. İddiaya göre Beşiktaş, Talisca'nın Çin ekibine transferi için en az 6 milyon euro talep ediyor.

Lisbon'a gelip bizzat Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile tanışan Changchun Yatai ise çarşamba günü (24 Ocak) itibariyle transferi sonlandırmayı planlıyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:00
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