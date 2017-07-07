Anderson Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarlara mesaj
Beşiktaş'ta kampa katılmaması nedeniyle takımdan ayrılacağı iddia edilen Brezilyalı oyuncu Talisca, sosyal medya hesabından geri döneceğini duyurdu.07 Temmuz 2017 Cuma 10:54
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi. Adı Manchester United'la anılan ve kampa gelmemesi nedeniyle taraftarları endişelendiren Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından takımda döneceğini açıkladı.
Instagram hesabından Beşiktaş'taki gol sevincinin fotoğrafını paylaşan Talisca, "Çekilin yoldan ben geliyorum" ifadelerini kullandı.
Ceza gelebilir
Fikret Orman Pepe'nin imza töreninin ardından Talisca'nın takıma katılmamasıyla ilgili şöyle konuşmuştu;
- "Talisca, annesinin rahatsızlığı nedeniyle gelemedi. Bunun dışında bir şey varsa, kontratına göre uygulama yaparız Talisca bizim oyuncumuz değil, kiralık. Bu nedenle kontratı neyse ona göre devam edeceğiz. Zam söz konusu değil."