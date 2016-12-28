Cloudflare

Anderson Talisca'dan Beşiktaş açıklaması

Uzun süren sakatlığının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2 - 0 mağlup ettikleri maçta forma giyen ve bir de gol atan Beşiktaş'lı futbolcu Anderson Talisca, takımıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Anderson Talisca'dan Beşiktaş açıklaması
Eklenme: 28 Aralık 2016, 10:32
Bu haber 435 kez okundu

Uzun süren sakatlığının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2 - 0 mağlup ettikleri maçta forma giyen ve bir de gol atan Beşiktaş'lı futbolcu Anderson Talisca, "Gol atarak seneyi tamamlamak iyiydi" dedi.

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Talisca, "Ben çok mutluyum. Zor bir dönem geçirdim. Sakatlığım boyunca bana yardımcı olan bütün kulüp çalışanları, sağlık ekibi, doktorumuz hepsine çok teşekkür ederim. Ailem de çok destekledi bu sürede. Ama önemli olan iyi dönmekti. Şu anda iyi bir dönemden geçmiyoruz takım olarak, bunun farkındayız. Bunun tersini söylemeye gerek yok. Ama ben inanıyorum ki ikinci yarıyla beraber ilk maçtan itibaren herkes 2017'de başka bir Beşiktaş görecek. İyi bir takımız. İyi oyunculardan kuruluyuz. Kenetlenmiş olarak hareket ediyoruz. Bu sene benim için iyi bir sene oldu, kızım doğdu. Gol atarak seneyi tamamlamak iyiydi. Yeni sene için herkese mutluluklar diliyorum. Bizim için iyi bir sene olacaktır." diye konuştu.

 

 
EtiketlerAnderson TaliscaZiraat Türkiye KupasıBeşiktaş
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Wesley Sneijder: Onunla sorundan başka bir şey yaşamadım!Wesley Sneijder: Onunla sorundan başka bir şey yaşamadım!

Galatasaraylı Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Louis van…

Ertuğrul Sağlam Kayserispor yolundaErtuğrul Sağlam Kayserispor yolunda

Teknik direktör arayışlarına devam eden Kayserispor'da başkan Ahmet Yıldız, Ertuğrul…

Galatasaray o kulübü resmen açıkladı! Podolski...Galatasaray o kulübü resmen açıkladı! Podolski...

Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray’dan Burak Yılmaz’ı transfer eden…

Mısırlı milletvekilinden Ahmed Hassan'a tehditMısırlı milletvekilinden Ahmed Hassan'a tehdit

Sisi yönetimine yakınlığıyla bilinen milletvekili ve Zemalek Futbol Kulübü Başkanı…

Diyarbakır'da doğmayanlar stada giremeyecek!Diyarbakır'da doğmayanlar stada giremeyecek!

Gençlerbirliği - Amedspor maçında deplasman tribününe güvenlik tedbirleri kapsamında Diyarbakır…

Başkent'te görülmemiş uygulama! Diyarbakırlı olmayanlar...Başkent'te görülmemiş uygulama! Diyarbakırlı olmayanlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Gençlerbirliği - Amedspor mücadelesinde, deplasman…

Malatyaspor'dan transfer hareketiMalatyaspor'dan transfer hareketi

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor transfer hareketi başlattı.

Anderson Talisca'dan Beşiktaş açıklamasıAnderson Talisca'dan Beşiktaş açıklaması

Uzun süren sakatlığının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2 -…

Liverpool rakibine aman vermedi!Liverpool rakibine aman vermedi!

Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool sahasında Stoke City'i 4-1 mağlup…