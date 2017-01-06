Ancelotti’den Guardiola'ya destek

Sezon başında Bayern Münih’ten ayrılan ve Premier Lig ekibi Manchester City’nin başına geçen Pep Guardiola, takımın inişli çıkışlı bir performans sergilemesi sonrası eleştirilmişti. Pep gittikten sonra onun yerine Bayern’e gelen Carlo Ancelotti, meslektaşına destek çıktı.
'City’de harika işler yapacak'
Kendisi de bir dönem Ada’da Chelsea’de görev yapan İtalyan hoca, “Yeni bir takıma gelmek, herkes için ilk başta zordur. Pep’ten eminim ve City’de harika işler yapacak. Ancak biraz zamana ihtiyacı var” dedi.