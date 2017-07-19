Ancelotti: Rodriguez'in yeri garanti değil

Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Arsenal ile yapacakları Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Thomas Müller-James Rodriguez rekabetine değindi.

Real Madrid'de süre alamadığı için Bayern Münih'e kiralanan James Rodriguez'in yerinin garanti olmadığını söyleyen İtalyan teknik adam konuyla alakalı şunları ifade etti:

"James'i birinin yerine kiralamadık. Onu daha iyi bir takım olabilmek için getirdik. Bununla birlikte James de çok iyi biliyor ki eğer oynamayı hak etmezse diğerleri gibi yedek kulübesinde oturacak. Ben ona hiçbir garanti vermedim. Oynayacağımız çok fazla maç var ve bu takım için iyi bir şey."

Bayern Münih geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı yıldızı, Real Madrid'den iki yıllığına kiraladığını duyurmuştu.