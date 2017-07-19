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Ancelotti: Rodriguez'in yeri garanti değil

Real Madrid'le az süre almaktan şikayetçi olduğu için Bayern Münih'e kiralanan Kolombiyalı oyuncu James Rodriguez hakkında, teknik direktörü Carlo Ancelotti'den şaşırtan bir açıklama geldi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:05
Ancelotti: Rodriguez'in yeri garanti değil

Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Arsenal ile yapacakları Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Thomas Müller-James Rodriguez rekabetine değindi.

Real Madrid'de süre alamadığı için Bayern Münih'e kiralanan James Rodriguez'in yerinin garanti olmadığını söyleyen İtalyan teknik adam konuyla alakalı şunları ifade etti:

  • "James'i birinin yerine kiralamadık. Onu daha iyi bir takım olabilmek için getirdik. Bununla birlikte James de çok iyi biliyor ki eğer oynamayı hak etmezse diğerleri gibi yedek kulübesinde oturacak. Ben ona hiçbir garanti vermedim. Oynayacağımız çok fazla maç var ve bu takım için iyi bir şey."

Bayern Münih geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı yıldızı, Real Madrid'den iki yıllığına kiraladığını duyurmuştu.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:05
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