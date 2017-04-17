Ancelotti: İstanbul'da o akşam ne olduğunu bilmiyorum

Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2005 yılında Milan'ı çalıştırırken İstanbul'da Liverpool'a kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finali hakkında konuştu.
BeIn Sports'a röportaj veren tecrübeli çalıştırıcı, 3-0 öne geçmelerine rağmen seri penaltı atışlarıyla kaybettikleri finalle ilgili şunları söyledi:
- "Milan'daki atmosfer harikaydı ve Galliani ile hala çok iyi bir ilişkimiz var. Hala bir Milan taraftarıyım ve o şehir bana çok güzel anılar verdi. Milan'da hem oyuncu hem de antrenör olarak harika bir deneyim yaşadım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımızdan emin değildim ama onun varlığının ihtimallerimizi yükselteceğini düşündüm. Berlusconi'ye kupayı garantilemek için Nesta'ya ihtiyacımız olduğunu söyledim. Çok net ve basitti. Antrenörlük kariyerimde 4 final var ve teknik açıdan bunlardan en iyisi İstanbul'daydı. 6 dakikada 3 gol yedik. Barcelona maçında PSG'nin yaşadığı gibi. Futbolda her zaman açıklanamayacak şeyler olacaktır. İstanbul'da o akşam ne olduğunu bilmiyorum. Bildiği şey 6 dakikada 3 gol yedik. İstanbul'da en iyi 5 penaltıcımızı seçtik ki bu çok zordu. Nesta ve Kaladze gibi defans oyuncularımızı da dahil etmek zorunda kaldı çünkü Inzaghi gibi bir forvet bulamadım. Böylece İstanbul'da ne iyi 5 penaltıcımızı kullandık ama şans bizden yana değildi."