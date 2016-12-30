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Anayasa teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi.

Anayasa teklifi komisyonda kabul edildi
Eklenme: 30 Aralık 2016, 07:18
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Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık'ta başlanan ve AK Parti'li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

9 GÜN SÜRDÜ

TBMM Başkanlığına 10 Aralık'ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.

18 MADDE DE KABUL EDİLDİ

Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi. Görüşmelerin en uzun mesaisi, son gün oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek için son gün yaklaşık 17 saat çalıştı.

Teklifin komisyondan geçmesi ardından ilk açıklama Adalet Bakanı Bozdağ'dan geldi. Bozdağ Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum açıklamasında bulundu.

 
Etiketleranayasa18 MADDEson dakikason dakika haberleriadalet bakanıbekir bozdağ
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