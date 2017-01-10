Anayasa teklifi görüşülmeye başladı

Teklifin birinci maddesi üzerinde ilk sözü, Anayasa Komisyonu adına Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek aldı.
Birinci maddenin görüşmesi öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul Salonuna geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.
Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.
Teklifin birinci maddesi üzerinde ilk sözü, Anayasa Komisyonu adına Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek aldı.