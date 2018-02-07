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Anayasa Mahkemesi'nden CHP'ye ret

Yüksek Mahkeme, CHP milletvekillerinin "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun kabul edilmediğine karar verdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 08:39
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'ye ret

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Türkiye  Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin  durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti. 

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin  Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 122 milletvekili tarafından 6741 sayılı Türkiye  Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Başvuruda, söz konusu kanunun 4'üncü maddesinin (1) numaralı  fıkrasının (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu tarafından" ibaresi ile 8'inci  maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan "3 Aralık 2010 tarihli ve 6085 sayılı  Sayıştay Kanunu" ibaresinin Anayasanın bazı maddelerine aykırılığı ileri  sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği  bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, "Bakanlar Kurulu tarafından" ibaresinin  Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine, Serruh Kaleli ile Osman  Alifeyyaz Paksüt'ün karşı oyları ve oy çokluğuyla; "3 Aralık 2010 tarihli ve 6085  sayılı Sayıştay Kanunu" ibaresinin de Serruh Kaleli, Osman Alifeyyaz Paksüt,  Recep Kömürcü ile Celal Mümtaz Akıncı'nın karşı oyları ve oy çokluğuyla  Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine hükmedildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması  talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 08:39
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