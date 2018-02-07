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Anayasa Mahkemesi CHP milletvekillerinin başvurusunu reddetti

Yüksek Mahkeme, CHP milletvekillerinin "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun reddine karar verdi

07 Şubat 2018 Çarşamba 08:54
Anayasa Mahkemesi CHP milletvekillerinin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 122 milletvekili tarafından 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Başvuruda, söz konusu kanunun 4'üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu tarafından" ibaresi ile 8'inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan "3 Aralık 2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu" ibaresinin Anayasanın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, "Bakanlar Kurulu tarafından" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine, Serruh Kaleli ile Osman Alifeyyaz Paksüt'ün karşı oyları ve oy çokluğuyla; "3 Aralık 2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu" ibaresinin de Serruh Kaleli, Osman Alifeyyaz Paksüt, Recep Kömürcü ile Celal Mümtaz Akıncı'nın karşı oyları ve oy çokluğuyla Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine hükmedildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 08:54
  1. CHP
  2. Anayasa Mahkemesi

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