Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Kılıç'ın acı günü
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın babası Ahmet Kılıç, 98 yaşında vefat etti. Ahmet Kılıç için Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki cenaze namazına eski TBMM Başkanı Cemil Çicek, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de katıldı.16 Ocak 2018 Salı 11:40
Organ yetmezliğinden yaşamını yitiren Ahmet Kılıç için Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ikindi namazını müteakip Molla Hüsrev Cami'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çicek, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Yerköy Kaymakamı Tuncay Dursun ve vatandaşlar katıldı.
Düzenlenen cenaze töreninin ardından Kılıç'ın cenazesi Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.