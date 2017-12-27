ANAR Araştırma Şirketi Başkanı Uslu: OHAL seçime kadar kalkmaz!

CNN Türk’teki programda konuşan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal’e değinin Uslu, “OHAL’in kısa vadede kalkacağını zannetmiyorum. Yani seçime doğru hemen kaldırıp, seçime gitmek gibi bir pragmatizm içerisinde de olmaz. Referandum için de aynı şey söyleniyordu, kaldırılmayıp referanduma gidildi. 2018 içerisinde olacak bir erken seçimin, kesinlikle OHAL koşulları altında olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.