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ANAP, Abdullah Gül'le görüştü

Anavatan Partisi (ANAP), 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşme gerçekleştirdikleri iddiasını doğruladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:46
ANAP, Abdullah Gül'le görüştü

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Anavatan Partisi'yle görüşme halinde olduğu ve bu partiye geçeceği ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyada da yayılan iddiaların ardından ANAP'tan açıklama geldi.


Yapılan yazılı açıklamada Gül'ün adının ANAP ile anıldığını belirterek, görüşme iddiası doğrulandı. Ancak açıklamada, "Her kesimden her kişi ve kurumla görüşmeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu herhangi bir kişi ve kuruma yeşil ışık yaktığımız anlamına gelmez" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "ANAP, bir kişi veya kurumun arka bahçesi değildir" denilirken, "Asılsız ifadeler bizi yolumuzdan asla döndüremez" ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 10:46
  1. Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  2. Anavatan Partisi
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