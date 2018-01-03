Anaokulundan Filistinli Muhammed'e destek

İş dünyasının duyarlı iş kadını Aydan Gömügen Tuncay hayatını eğitime adayarak maddi ve manevi yatırımlarını çocuklara yapmakta kararlı. Bir yandan eğitim alanında başarılı bir uzman, diğer yandan bu güne kadar destek verdiği onlarca sosyal sorumluluk projeleriyle ruhunu besleyen Aydan Gömügen Tuncay, Filistinli down sendromlu Muhammed et-Tavil’in çektiği zulümlere de kayıtsız kalmadı. Kurduğu anaokulunda eğitim konusunda önemli yeniliklere imza atan Tuncay, aynı zamanda Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Genel Sekreteri görevine üstlenerek Muhammed’i Türkiye’ye getirilmesinde, sağlık ve eğitim gibi konularında gerekli yardımların yapılmasında öncülük etti.

TUNCAY, “ÇOCUĞUMUZ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE İÇİMİZ RAHAT”

İsrail askerlerini kınadığı belirten Tuncay, “İsrail askerleri Muhammed’i darp ettikten sonra kelepçeleyerek bir depoya kitlediler, yaklaşık 4 saat çocuk orada kalmış, hiç korkmadığı söylüyor ama o orada bu zor anları yaşarken bizim burada canımız yanıyordu. UDF olarak hemen bir toplantı organize edecek çocuğumuzu Türkiye’ye getirmek için gerekli çalışmaları yaptık ve başardık. Artık içimiz rahat Muhammed ve ailesi şu anda Türkiye’de gözümüzün önünde. Kendisine ve ailesine gerekli sağlık ve eğitim destekleri veriliyor. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizin önde gelen devlet adamlarını ziyaret ettik. Onlar da gereken bütün destekleri veriyor. Türkiye devleti arkamızda olduğu sürece hiçbir çocuk özellikle Muhammed gibi özel çocuklar bu acıları bir daha yaşamayacaklar” şeklinde konuştu.

YILIN İLK GÜNÜNDE ÖZEL SÜRPRİZ

Muhammed et-Tavil ve ailesi yeni yıla sürprizle girdi. Aydan Gömügen Tuncay, 1 Ocak Pazartesi günü Muhammed’in babasının doğum günü olduğunu ve 55 sene boyunca bu özel günü hiç kutlamadığını öğrenince aileyi evlerinde ağırlayarak keyifli bir doğum günü sürprizi hazırladı. Bu özel günde Tavil ailesi de Aydan Gömügen Tuncay’a sürpriz yaptı. Muhammed et-Tavil’in çocukluk arkadaşı Nadi, Tuncay için özel bir plaket hazırlayarak sadece bu plaketi sunmak için iki günlüğüne Türkiye’ye geldi.

UDF’DEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Aydan Gömügen Tuncay’ın duyarlı davranışları üzerine Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Yönetimi kendisine sonsuz minnetlerini belirterek teşekkür plaketi takdim etti.