Anaokulunda skandal! Tuvaleti kirleten çocuklara...

İddiaya göre olayın duyulmasının ardından bir grup veli, Karaağaç Anaokulu Müdürü ile görüştü, ancak okul müdürü uygulama normalmiş gibi bir yaklaşım sergiledi. Bunun üzerine bazı veliler BİMER’e şikâyette bulundu. Pazartesi günü de çocuklarını okula göndermeyen veliler, okul yönetimiyle görüşmek üzere okul bahçesinde toplandı.

Gelişmeler üzerine okula giden Arsuz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez, okul yönetimiyle görüşme yaptıktan sonra velilere bilgi vererek konunun incelendiğini, müfettiş incelemesinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Veliler ise çocuklarının kaygı ve korkuya yol açan bir uygulamayla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Bu durumun normal görülemeyeceğini ifade eden veliler, tuvaleti temiz bırakmayan bir erkek öğrencinin suçlu arar gibi arandığını ve teşhir edildiğini belirtti.

Öğrenci velilerinin okulda toplanacağı bilgisi üzerine Arsuz Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip okul bahçesinde veliler okuldan ayrılana kadar önlem aldı.

(Cumhuriyet)