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"Ananız babanız sizi bu millete emanet etti”

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle bölgedeki vatandaşlar, sınır hattındaki mevzilere askerlerin üşümemesi için odun taşıdı. Korkmaz, "Hava çok soğuk ben de üşümemeleri için askerimize odun götürüyorum” diye konuştu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 08:23
"Ananız babanız sizi bu millete emanet etti”

Yunus Emre Korkmaz dar gelirli bir vatandaş. Kırdığı odunları koyduğu çuvalı sabah ayazında sırtlamış. Hatay’da, Suriye sınırında, Afrin’e gitmek için bekleyen Mehmetçik’e götürüyor. “Yakın bunları, ısının. Ananız babanız sizi bu millete emanet etti” diyor ve ekliyor “Biz oldukça sizin, siz oldukça da bizim sırtımız yere gelmez.”

7 GÜNDE 343 YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Taarruza ara verildi Suriye Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı’ harekatında 7 gün geride kaldı. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ilerleyişini sürdürüyor. Şu ana kadar 343 terörist etkisiz hale getirildi. 3 asker şehit olurkan ÖSO güçleri de 11 kayıp verdi. En yoğun çatışmaların yaşandığı Azez-Afrin arasındaki Burseya Dağı’nda taarruza ise yoğun yağış, sis ve çamur nedeniyle ara verildi.

Adamanlı köyünün YPG’den temizlenmesinin ardından evlerine dönen ailelere Mehmetçik gıda yardımında bulunurken, askeri doktorlar köy sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 08:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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