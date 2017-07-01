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Anamur’da orman yangını

Mersin’in Anamur ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:07
Anamur’da orman yangını

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yukarı Kükür Mahallesi civarındaki kızılçam ormanı ve makilik alanda sabah 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevleri kontrol altına almakta yetersiz kalınca, çevre il ve ilçelerdeki orman işletme müdürlüklerinden çok sayıda arazöz ile iş makinesi bölgeye gönderildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini tehdit ederken, ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:07
  1. Mersin
  2. Orman İşletme Müdürlüğü
  3. Anamur
  4. Mers
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