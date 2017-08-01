Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Anamur’da havai fişek yasaklandı

Mersin’in Anamur ilçesinde düğün ve kutlamalarda havai fişek atmak yasaklandı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:55
Anamur’da havai fişek yasaklandı

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, düğün ve benzer etkinliklerde müzik sesinin açılması ve havai fişek atılmasının 30 Temmuz Pazar gününden itibaren yasaklandığını, kurallara uymayanlar hakkında 5326 Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacağını bildirdi.

Havai fişek atılmasına karşı olduğunu belirten Türe, “Kuşların yaşam alanını gasp ediyoruz, doğayı gasp ediyoruz, yüzlerce kuşun ölümüne sebep oluyoruz. Bu duruma bir dur demek için biz de elimizden geleni yapma kararı aldık" dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:55
  1. Mersin
  2. Anamur
  3. Mers
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı turistleri çekiyor
    1. Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı..
    2. Babadan oğula kerestecilik
    3. Yabancı öğrencilerden vefa örneği
    4. Flaş gelişme: AK Parti müdahil olacak!
    5. Sungurlu’da trafik kazaları: 4 yaralı
    6. Büyükşehir Bozdoğan’ın yollarını..
    7. Madde aldığı iddia edilen dayı,..
    8. Sahte polislere rekor tutuklama
    9. Posof’ta çoban bulamıyorlar
    10. Büyükşehir’den spora bir tesis daha
    11. Yol çalışması sırasında tarihi tüfek..
    12. Türkiye'den AB ülkelerini çıldırtan..
    13. İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını..
    14. Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit
    15. Hakan Fidan'a istifa çağrısı!
    16. ''Süresiz Yoksulluk Nafakası'' TBMM..
    17. Başkan Özkök: Bu yıl kurbanlıkta..
    18. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
    19. Dünyanın en zengini Putin! Tam 200..
    20. Şehit ve gazi ailelerinden Vali..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası