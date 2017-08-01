Anamur’da havai fişek yasaklandı

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, düğün ve benzer etkinliklerde müzik sesinin açılması ve havai fişek atılmasının 30 Temmuz Pazar gününden itibaren yasaklandığını, kurallara uymayanlar hakkında 5326 Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacağını bildirdi.

Havai fişek atılmasına karşı olduğunu belirten Türe, “Kuşların yaşam alanını gasp ediyoruz, doğayı gasp ediyoruz, yüzlerce kuşun ölümüne sebep oluyoruz. Bu duruma bir dur demek için biz de elimizden geleni yapma kararı aldık" dedi.