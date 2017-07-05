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Anamur yangını uzaydan görüntülendi!

Mersin'in Anamur İlçesi'nde 4 günde 200 hektarlık ormanlık alanı kül eden yangının dev dumanı, Nasa'nın Aqua uydusu tarafından uzaydan fotoğraflandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:36
Anamur yangını uzaydan görüntülendi!

Anamur'daki orman yangınına ait fotoğraf, Nasa'nın resmi internet sitesinde yer alan dünya çapındaki orman yangınları galerisinde  'Türkiye'nin Toros Dağları'ndaki yangından çıkan büyük bir Duman NASA'nın Aqua uydusu tarafından uzaydan görüldü' notuyla paşlaşıldı. Fotoğrafta Kıbrıs adasıyla neredeyse aynı büyüklükte görülen duman, yangının boyutunu gözler önüne serdi. 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:36
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